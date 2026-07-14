Θεσσαλονίκη: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη , για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται μετά την ανατροπή της λέμβου στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες στην περιοχή για ψάρεμα. Ωστόσο, εξαιτίας του έντονου κυματισμού η μικρή λέμβος ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 69χρονος να εξαφανιστεί στη θάλασσα.

Η σύζυγός του κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι την ακτή, όπου εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη. Η ίδια ενημέρωσε ότι ο σύζυγός της αγνοείται από τη στιγμή που ανατράπηκε η βάρκα.

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30 και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Typos Thes.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ελικόπτερο Super Puma, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 69χρονου.