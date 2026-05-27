Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε σπίτι - Πήγε να σώσει τη σύντροφο του φίλου του κι εκείνος τον έδειρε

Με ξύλο και δύο συλλήψεις κατέληξε η επίσκεψη που έκανε ένα ζευγάρι στο σπίτι ενός 50χρονου στη Θεσσαλονίκη.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του typosthes, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της 26ης Μαΐου στο σπίτι ενός 50χρονου από την Αλβανία (Ρομά) στην περιοχή της Χαριλάου, τον οποίο επισκέφθηκε ένα ζευγάρι Βούλγαρων (επίσης Ρομά), ηλικίας 29 ετών ο άνδρας και 36 ετών η γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η γυναίκα σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα και τότε ο 50χρονος την πλησίασε, της έσκισε τη μπλούζα και προσπάθησε να της πιάσει το στήθος. Αυτή άρχισε να φωνάζει και τότε αντέδρασε ο 29χρονος, με αποτέλεσμα να πιαστεί στα χέρια με τον 50χρονο. Οι δυο τους άρχισαν να χτυπιούνται με μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και έναν μεταλλικό σωλήνα.



Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο, ενώ ο 50χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.



Σε σχετική της ανακοίνωση, η αστυνομία αναφέρει:



«Συνελήφθησαν 2 άτομα έπειτα από μεταξύ τους επεισόδιο. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 29 ετών, με τον πρώτο να προσβάλει με πράξη τη γενετήσια αξιοπρέπεια της συντρόφου του δεύτερου, όταν οι τελευταίοι πήγαν για επίσκεψη στην οικία του, ενώ στη συνέχεια οι δύο άντρες αλληλοτραυματίστηκαν με χρήση αντικειμένων που υπήρχαν στον χώρο (σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταλλικό σωλήνα). Ο 50χρονος διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος».