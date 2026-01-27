Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης από ανήλικες - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις το θύμα

Ακόμα ένα περιστατικό βία μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Μία 17χρονη είπε πως μία ανήλικη τη χαστούκισε έξω από επαγγελματικό Λύκειο της πόλης και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη συνέχεια άλλες ανήλικες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και άρχισαν να την χτυπούν στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά. Η 17χρονη σημείωσε πως δύο από τις ανήλικες, μάλιστα, βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.



Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση.



Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα φοράει κολάρο για δύο ημέρες.



Μετά τη μήνυση η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.