Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία» λόγω μεθυσμένου Βρετανού επιβάτη

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Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της συμπεριφοράς 39χρονου επιβάτη, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αναστάτωση μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο επιβάτης προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κυβερνήτης αποφάσισε την έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης.

Σύλληψη και κατηγορίες

Με την προσγείωση του αεροσκάφους, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης του αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό επιβάτη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

Μετά την απομάκρυνση του επιβάτη, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του προς την Αττάλεια, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.