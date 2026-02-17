Θεσσαλονίκη: Ανάρπαστα ακίνητα έως 180.000 ευρώ - Μεγάλο ενδιαφέρον από Τουρκία

Κείμενο: Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Να θεσπιστούν κίνητρα και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να «πέσουν» στην αγορά τα ακίνητα που παραμένουν σήμερα κλειστά, ζητούν οι μεσίτες. Όπως επισημαίνουν, χωρίς την ενεργοποίηση αυτού του «αδρανούς» αποθέματος κατοικιών, δεν θα μπορέσει να υπάρξει αποσυμπίεση της στεγαστικής κρίσης που βιώνει σήμερα η χώρα, ενώ θεωρούν μη αποτελεσματικό τον «κόφτη» που έχει μπει για νέα Airbnb σε δημοτικά διαμερίσματα στην Αθήνα, κάτι που εκτιμάται ότι θα ισχύσει και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή αντίστοιχος περιορισμός στο κέντρο, από τον Μάρτιο φέτος.

Διαβάστε περισσότερα για τα αιτήματα των μεσιτών.