Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στην Εθνική Οδό από μία... αγελάδα - Έτρεχε ανεξέλεγκτη ανάμεσα στα οχήματα

Μπροστά σε ένα απίστευτο γεγονός βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (20/4) οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της Αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αγελάδα που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.