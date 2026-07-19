Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε τον εαυτό του για βιασμό της 60χρονης συντρόφου του
Ένας 66χρονος στον Εύοσμο παρουσιάστηκε στις Αρχές και ανέφερε ότι εξανάγκασε τη σύντροφό του σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.
Μια ιδιαίτερη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την αυτοκαταγγελία ενός 66χρονου άνδρα για περιστατικό σε βάρος της συντρόφου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ο 66χρονος από την περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετέβη το πρωί της Παρασκευής στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.
Εκεί φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι προχώρησε σε εξαναγκασμό σε συνουσία χωρίς τη συναίνεση της 60χρονης συντρόφου του, μέσα στο διαμέρισμά της.
Συνελήφθη μετά την καταγγελία του
Μετά τη δήλωσή του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.
Οι συνθήκες του περιστατικού και τα στοιχεία της υπόθεσης εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.