Θεσσαλονίκη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά την κατανάλωση αλκοόλ - Μία σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη.

Όλα συνέβησαν στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όπου ο 39χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος ψιλικών πούλησε σε ανήλικη τρία αλκοολούχα ποτά.

Η ανήλικη κατανάλωσε τα ποτά και έπειτα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταδίδει το thestival. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκε σε Κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.