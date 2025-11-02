Θεσσαλονίκη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά την κατανάλωση αλκοόλ - Μία σύλληψη
Μετά την κατανάλωση τριών ποτών η ανήλικη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη.
Όλα συνέβησαν στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής (31/10), όπου ο 39χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος ψιλικών πούλησε σε ανήλικη τρία αλκοολούχα ποτά.
Η ανήλικη κατανάλωσε τα ποτά και έπειτα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταδίδει το thestival. Για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκε σε Κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.