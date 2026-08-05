Θεσσαλονίκη: Ανήλικη περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της πόλης - Συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας της

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για το αδίκημα της έκθεσης, μετά τον εντοπισμό της 7χρονης κόρης του να κινείται μόνη της στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν την ανήλικη να περιφέρεται χωρίς την παρουσία ή την εποπτεία κάποιου ενήλικα.

Η 7χρονη είχε απομακρυνθεί από την οικία της, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αρχές και να κινηθεί η διαδικασία για τον εντοπισμό του γονέα της, σύμφωνα με το Thesspost.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.