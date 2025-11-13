Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Κύπρος

Θεσσαλονίκη: Απεργία πείνας από Κύπριους φοιτητές - «Μόνη λύση η απελευθέρωση»

Θα παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο απέναντι από το τουρκικό προξενείο – Για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Του Μιχαήλ Λιάπη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και απεργία πείνας με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο, πραγματοποιούν από σήμερα Κύπριοι φοιτητές που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Οι φοιτητές βρίσκονται από το πρωί μπροστά από το τουρκικό προξενείο και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και το Σάββατο όταν θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για την 42η επέτειο, με πορεία διαμαρτυρίας που θα γίνει στο κέντρο της πόλης.

