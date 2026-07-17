Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στην ανακρίτρια ο 25χρονος - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 25χρονος που συνελήφθη την Πέμπτη στην οδό Καλλιδρόμου, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 25χρονος, που φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το άτομο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως το «επιχειρησιακό» ζευγάρι.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ως βάση για την προετοιμασία αλλά και την υλοποίηση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου κατοικεί η οικογένεια Νέστορα.

Εξετάζεται ο ρόλος του 25χρονου

Ο 25χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια παρέδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που έχει ήδη συλληφθεί και το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε το διαμέρισμα ως ορμητήριο πριν από την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Στο μικροσκόπιο ευρήματα και διασυνδέσεις

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε αντικείμενο και ψηφιακό πειστήριο που ενδέχεται να εντοπιστεί στο διαμέρισμα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του 25χρονου αλλά και τις επαφές του με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.