Θεσσαλονίκη: Αρχίζει η τετραήμερη γιορτή για το βιβλίο - Εκατοντάδες εκδηλώσεις

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ:

Με πάνω από 300 εκθέτες, εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, πολλούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς και εκατοντάδες εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, για όλα τα κοινά, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά και ακόμη μεγαλύτερη, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής.

