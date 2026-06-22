Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 25χρονο και τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ - Προφυλακίστηκε 20χρονος

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 20χρονος ενώ ο 16χρονος αδελφός του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους, για την ληστεία και την εκβίαση ενός 25χρονου, στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο αδέλφια, μαζί με ακόμη τρεις νεαρούς, κατηγορούνται ότι εξανάγκασαν τον παθόντα, με την απειλή χρήσης βίας, να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατά περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κατά τις απολογίες τους. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ένας 18χρονος και άλλοι δύο 16χρονοι οι οποίοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μετά τις απολογίες τους, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέας, ο 20χρονος προφυλακίστηκε ενώ ο 16χρονος αδελφός του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι επιβίβασαν τον 25χρονο σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, με την απειλή πιστολιού και αιχμηρού εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική μεταφορά του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων, και προσπάθησαν να τον υποχρεώσουν να κάνει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν τον σκοπό τους. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, φέρονται ότι τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρήματα και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια γνώριζαν τον 25χρονο, καθώς ο 20χρονος διατηρεί σχέση με την αδελφή του παθόντος. Η μεταξύ τους γνωριμία φαίνεται πως ήταν ο λόγος για τον οποίο ο 25χρονος επιβιβάστηκε χωρίς επιφυλάξεις στο όχημα.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν ύστερα από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο πιστόλι, τέσσερα αεροβόλα τυφέκια και τέσσερα μαχαίρια.