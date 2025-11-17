Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το νέο πάρκο στη Χαριλάου – 1.200 τ.μ. πρασίνου (ΦΩΤΟ)
Το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου, με περίπου 1.200 τ.μ. νέου πρασίνου, παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ, παραδόθηκε στους κατοίκους
Περίπου 1.200 τ.μ. νέου πρασίνου, νέα παιδική χαρά και ένα νέο γήπεδο μπάσκετ, περιλαμβάνονται στο νέο, ανανεωμένο, πάρκο Αλκμήνης το οποίο παραδόθηκε το Σάββατο από το δήμο Θεσσαλονίκης. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισήμανε πως «πλέον το πάρκο Αλκμήνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Χαριλάου και θα αποτελέσει ένα ‘σήμα κατατεθέν’ της περιοχής».
