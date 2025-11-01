Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 28χρονο που προσπάθησε να περάσει με πλαστή άδεια διαμονής τον ανιψιό του

Σε δυο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για διαφορετικές υποθέσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά έναν 28χρονο αλλοδαπό, που κατά τη διάρκεια ελέγχου επέδειξε, για τον συνοδευόμενο ανήλικο ανιψιό του, διαβατήριο το οποίο έφερε πλαστή ελληνική άδεια διαμονής με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης να του περνούν χειροπέδες.

Επίσης, αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας, συνέλαβαν 31χρονο αλλοδαπό, κατά την άφιξη του από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε το Εθνικό Διοικητικό Μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, καθώς είναι καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.