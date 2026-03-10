Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο για σεξουαλική κακοποίηση στην 6χρονη ανιψιά του

Σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ανήλικης στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη 35χρονος άνδρας για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, ηλικίας λίγο μικρότερης των 6 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του typosthes.gr, ο 35χρονος είναι αδελφός της μητέρας της ανήλικης και διέμενε μαζί με την οικογένεια σε σπίτι στην περιοχή της Τούμπα. Το περιστατικό φέρεται να αντιλήφθηκε ο αδελφός της μικρής, γεγονός που οδήγησε τους γονείς της να προχωρήσουν άμεσα σε καταγγελία στις Αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από κλήση των γονέων της ανήλικης στο Κέντρο της Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης σχετικά με τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν.

Στη συνέχεια όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και ακολούθως στην αρμόδια υπηρεσία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος προέβη στις ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (09-03-2026), μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.