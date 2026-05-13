Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 37χρονο που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 37χρονος διώκεται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε στο σπίτι του κατόπιν αστυνομικής έρευνας.

Από την έως τώρα ανάλυση των συγκεκριμένων αρχείων, φαίνεται να προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, με εσώρουχα, μαγιό αλλά και γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αρχείων εστάλη στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ