Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 42χρονο για τη δολοφονία 64χρονου - Πέταξε τη σορό από γέφυρα

Με γρήγορους ρυθμούς εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 64χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 42χρονου την Κυριακή του Πάσχα (12/4), ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η υπόθεση διαλευκάνθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ύστερα από εντατικές έρευνες και αξιοποίηση κρίσιμων στοιχείων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το πρωί της 11ης Απριλίου, ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός από διερχόμενο πολίτη κάτω από γεφυράκι, κοντά σε ρέμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή, τα ευρήματα παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια.

Η αυτοψία στον τόπο αποκάλυψε ότι το θύμα έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από θλών όργανο, στοιχείο που ενίσχυσε το σενάριο της δολοφονίας.

Μεταφορά της σορού και τα κρίσιμα στοιχεία

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι το έγκλημα δεν διαπράχθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Αντίθετα, η ανθρωποκτονία φέρεται να σημειώθηκε εντός της οικίας του θύματος, με τον δράστη να μεταφέρει στη συνέχεια τη σορό και να την απορρίπτει από τη γέφυρα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του.

Μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών, ευρημάτων και εργαστηριακών εξετάσεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν άμεσα τον 42χρονο. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εγκληματολογικές αναλύσεις, αλλά και αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου και συνδέονται άμεσα με τον τόπο του εγκλήματος.

Στη Δικαιοσύνη ο κατηγορούμενος

Η εμπλοκή του 42χρονου επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση όλων των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.