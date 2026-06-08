Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο για διακίνηση ναρκωτικών - Πώς τον «ξεσκέπασε» ο «Ακύλα»

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Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των ναρκωτικών έπαιξε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ουσιών «Ακύλας», ο οποίος εντόπισε επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες μέσα σε όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού βρέθηκαν 39 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν προσεκτικά αποκρυμμένες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολύγυρος.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 45χρονου

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του 45χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον επτά συσκευασίες κοκαΐνης (4,9 γραμμάρια), τρεις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (3,8 γραμμάρια), καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 14.520 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.