Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 67χρονο που εισέβαλε σε τράπεζα και απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί

Δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Υπό αυτές τις συνθήκες, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη- αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι' αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, λόγω του σφυριού που κρατούσε, με το οποίο απείλησε υπαλλήλους, προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα δημοσίευμα του thestival.gr, οι υπάλληλοι της τράπεζας επέλεξαν να μην υποβάλουν μήνυση για τις απειλές που δέχθηκαν, με αποτέλεσμα η δικογραφία σε βάρος του να περιοριστεί μόνο στην κατοχή του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11:30, όταν ο 67χρονος μπήκε στην τράπεζα επί της οδού Μητροπόλεως. Κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί το προσωπικό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε πως αντιμετώπιζε προβλήματα με την καταβολή της σύνταξής του και απαιτούσε να του δοθεί άμεσα ολόκληρο το ποσό.

Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα χωρίς να υπάρξει τραυματισμός και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και επικυρώθηκε η σύλληψή του.