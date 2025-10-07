Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε κάνναβη, κοκαΐνη και «shisha»

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένα άτομο για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για έναν άντρα 22 ετών από το Αφγανιστάν, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κάνναβης, 18,9 γραμμάρια κοκαΐνης και 2,25 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας «shisha».

