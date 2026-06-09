Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε γιατρό γιατί έβαλε χέρι … σε 15χρονο, κατά την εξέταση

Κατά την αστυνομική προανάκριση ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Freepik
Freepik
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ποινική δίωξη σε βαθμός κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος ενός 74χρονο γιατρού ο οποίος φέρεται πως χάιδεψε στα γεννητικά όργανα έναν 15χρονο ασθενή, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο γιατρός- ακτινολόγος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο, κατά τη διάρκεια εξέτασης, χθες το απόγευμα σε διαγωνιστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά την έξοδο από το ιατρείο, ο παθών ανέφερε όσα συνέβησαν στη μητέρα του η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 74χρονο γιατρό, το βράδυ της Δευτέρας.

Κατά την αστυνομική προανάκριση ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο 15χρονος φαίνεται να ανέφερε ότι ο γιατρός τον χάιδεψε στην απόκρυφη περιοχή, παρά τη θέληση του.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης που του απήγγειλε την κατηγορία της κατάχρηση ανηλίκου, άνω των 14 ετών, τελεσθείσα από γιατρό. Μέχρι να απολογηθεί στον ανακριτή παραμένει υπό κράτηση.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader