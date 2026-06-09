Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε γιατρό γιατί έβαλε χέρι … σε 15χρονο, κατά την εξέταση

Ποινική δίωξη σε βαθμός κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος ενός 74χρονο γιατρού ο οποίος φέρεται πως χάιδεψε στα γεννητικά όργανα έναν 15χρονο ασθενή, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο γιατρός- ακτινολόγος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο, κατά τη διάρκεια εξέτασης, χθες το απόγευμα σε διαγωνιστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά την έξοδο από το ιατρείο, ο παθών ανέφερε όσα συνέβησαν στη μητέρα του η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 74χρονο γιατρό, το βράδυ της Δευτέρας.



Κατά την αστυνομική προανάκριση ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο 15χρονος φαίνεται να ανέφερε ότι ο γιατρός τον χάιδεψε στην απόκρυφη περιοχή, παρά τη θέληση του.



Το απόγευμα της Τρίτης, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης που του απήγγειλε την κατηγορία της κατάχρηση ανηλίκου, άνω των 14 ετών, τελεσθείσα από γιατρό. Μέχρι να απολογηθεί στον ανακριτή παραμένει υπό κράτηση.