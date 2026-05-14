Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε νοσηλευτή για άσκηση βίας σε ανήλικο στη διάρκεια εξέτασης

Ένας 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες Τετάρτη (13/5) στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πως χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Την καταγγελία στις Αρχές έκανε η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στον λαιμό του γιου της μετά την εξέταση. Όπως μεταφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο 47χρονος νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά της διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης.

O 47χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.