Ελλάδα Θεσσαλονίκη Βία νοσηλευτής Ανήλικοι Σύλληψη Local News

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε νοσηλευτή για άσκηση βίας σε ανήλικο στη διάρκεια εξέτασης

Την καταγγελία έκανε η μητέρα του ανήλικου, αναφέροντας ότι εντόπισε μελανιές στον λαιμό του γιου της μετά την εξέταση.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ένας 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες Τετάρτη (13/5) στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πως χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Την καταγγελία στις Αρχές έκανε η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στον λαιμό του γιου της μετά την εξέταση. Όπως μεταφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο 47χρονος νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά της διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης.

O 47χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Βία νοσηλευτής Ανήλικοι Σύλληψη Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader