Αττική: Κυκλοφοριακή ασφυξία - Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη συμφόρηση

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου – Πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 96 άτομα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ειδική επιχειρησιακή δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 96 άτομα εκ των οποίων 94 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από την αστυνομία συνελήφθη ένας 56χρονος ημεδαπός – υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ σε μια ανήλικη και συγκεκριμένα μια 16χρονη.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη του 56χρονου.

