Θεσσαλονίκη: Χημικά από τα ΜΑΤ και προσαγωγές αντιεξουσιαστών σε εκδήλωση για τα Ίμια

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών που βρισκόταν κοντά στο μνημείο του Λευκού Πύργου προσπάθησε να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.



Αστυνομικοί των ΜΑΤ παρενέβησαν κανόντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων αντιεξουσιαστών.