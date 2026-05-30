Θεσσαλονίκη: Χτύπησε τον πρώην πεθερό του στο κεφάλι - Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 67χρονος

Συνελήφθη 37χρονος άνδρας, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα στο σπίτι του, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, κατά του 37χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διασωστικής ομάδας του ΕΚΑΒ, ο 67χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό. Ακολούθησε διασωλήνωση από τη γιατρό της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ και μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου.