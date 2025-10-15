Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον άγριο ξυλοδαρμό 11χρονου σε δημοτικό σχολείο

Σάλος έχει προκληθεί σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης όταν μητέρα κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό του 11χρονου παιδιού της με αποτέλεσμα να διαταχθεί άμεσα ΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, την εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ζήτησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Πληροφορήθηκα το περιστατικό σήμερα το πρωί και ζήτησα να ενημερωθώ σχετικά από τη διευθύντρια του σχολείου. Ζήτησα από τη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης να διενεργηθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόπτσης, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε και με τη μητέρα του 11χρονου, με την οποία πρόκειται να συναντηθεί.

«Αυτό που της είπα είναι να στείλει το παιδί στο σχολείο, τη διαβεβαίωσα ότι το παιδί θα είναι ασφαλές στο σχολείο, ότι είναι υποχρέωσή μας να το φροντίζουμε αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο δημοτικό θα βρίσκεται αύριο και ψυχολόγος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος μαθητής.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό στο σχολείο, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου για πλημμελή αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

«Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν στις τάξεις, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε μια γραμμή. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε, ρίχνοντάς του μπουνιά στο κεφάλι. Έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε και συνέχισε να τον χτυπά κάποιο άλλο παιδάκι με μπουνιές στο κεφάλι», τόνισε η μητέρα του 11χρονου, Ελένη Σιώπη, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».



«Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος, που βρισκόταν στο προαύλιο, συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο. Μετά τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στα παιδιά», σημείωσε, λέγοντας ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά στο συγκεκριμένο σχολείο. «Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 11χρονου, προσθέτοντας ότι ο γιος της δέχεται bullying από το 2024 όταν ήρθε πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο.

Όπως υπογράμμισε μάλιστα, «κανένας δεν με ενημέρωσε ότι το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι». «Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι να του μάθουμε να μην δίνει σημασία», είπε η μητέρα του 11χρονου.

«Την πρώτη χρονιά, μου είπε ότι αυτά τα παιδιά είναι από καλές οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.