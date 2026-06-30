Θεσσαλονίκη: Δίωξη για 20 αδικήματα στους 23 οπαδούς - Η σχέση με τη δολοφονία του Κλεομένη

Ποινική δίωξη για περισσότερα από 20 αδικήματα, σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εις βάρος των 23 οπαδών του Άρη, οι 19 από τους οποίους συνελήφθησαν από την αστυνομία σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο.

Οι παραπάνω φέρονται ότι εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, σωματικές βλάβες και φθορές, συνδεδεμένες με τον χώρο του αθλητισμού και την οπαδική βία- που φαίνεται ότι σχετίζεται και με τη δολοφονία του 23χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, τον περασμένο Μάρτιο.

Η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, μεταξύ άλλων, τους απήγγειλε, κατά περίπτωση, τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγκληματική οργάνωση, ληστεία, ηθική αυτουργία στην προηγούμενη πράξη, διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός της εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδου, πλημμεληματικές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, σωματικές βλάβες- απλές και επικίνδυνες- σε βάρος και ανηλίκου, με αθλητικό υπόβαθρο. Απειλές και σε βάρος ανήλικου. Παραβάσεις του νόμου περί όπλων .

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ειδική ανακρίτρια απ' όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και ο 23χρονος καθ' ομολογίαν φονιάς του Κλεομένη ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή.

Ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας, που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωστός συνδεσμίτης του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει και υπεύθυνος ασφαλείας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Το άτομο αυτό, μαζί με άλλον έναν από τους κατηγορούμενους, φέρεται να είχε περιθάλψει τον 23χρονο δράστη της δολοφονίας, με θύμα τον συνομήλικο του Κλεομένη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δέχτηκε μαχαιριές και έπεσε νεκρός τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 30χρονος, μαζί με ακόμη έναν 25χρονο οργανωμένο οπαδό του Άρη Θεσσαλονίκης παρέλαβαν τον 23χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι κατάφερέ θανατηφόρες μαχαιριές στον άτυχο οπαδό του ΠΑΟΚ, και τον μετέφεραν στον σύνδεσμο «Super 3», το ίδιο βράδυ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει για περιστατικά αθλητικής βίας, με αποκορύφωμα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελευταία δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά περιστατικά. Σε μια περίπτωση ληστείας, με οπαδική χροιά, οι δράστες ξυλοκόπησαν έναν ΠΑΟΚτσή ενώ του πήραν το μηχανάκι.

Κατά τις αρχές, η δράση της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021 αλλά οι περισσότερες πράξεις καταγράφηκαν μετά το περιστατικό με τον Κλεομένη. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εκτός από τους δυο που ήδη διώκονται για την υπόθαλψη του 23χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου, προέκυψε και η εμπλοκή άλλων δύο οπαδών του Άρη που φέρονται ότι υπέθαλψαν τον δράστη.

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου.