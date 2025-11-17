Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σεμινάριο διαχείρισης χρόνου για μαθητές - Πώς μελετάω καλύτερα

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με την «LABORA - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης», διοργανώνει πρωτοποριακό σεμινάριο για μαθητές και γονείς.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η Αντιδημαρχία Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της «LABORA - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης» πρωτοποριακό σεμινάριο διαχείρισης χρόνου με τίτλο: «Πώς μελετάω καλύτερα και πιο αποδοτικά».

Διαβάστε περισσότερα για το δωρεάν σεμινάριο διαχείρισης χρόνου για μαθητές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader