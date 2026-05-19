Θεσσαλονίκη: Δώρισαν μητρικό γάλα για 788 νεογνά – 380 δότριες μάζεψαν 3.392 λίτρα

Συνολικά 3.392 λίτρα μητρικού γάλακτος προσέφεραν 380 δότριες στην Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καλύπτοντας τις ανάγκες σίτισης 788 νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

«Το μητρικό γάλα είναι δώρο ζωής και η βέλτιστη επιλογή σίτισης για όλα τα νεογνά και βρέφη. Για κάποια από αυτά, όμως, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυξή τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος (19 Μαΐου).

