Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες νεκρές, ένα υπόγειο φρίκης και ο «μάρτυρας» που αποδείχθηκε δολοφόνος

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τη σκοτεινή υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με δύο γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές και δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, να βρίσκονται στα χέρια των Αρχών, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αποκαλύφθηκε ως η σκηνή των εγκλημάτων. Ένας χώρος που οι Αρχές περιγράφουν ως «σκηνή φρίκης».



Η υπόθεση ήρθε στο φως τη νύχτα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ ».

Πρώτο θύμα η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη

Πρώτο θύμα του καθ’ ομολογίαν δράστη η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, η οποία αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη.



Ο 52χρονος ομολόγησε ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου, όπως ισχυρίστηκε, έκαναν χρήση ναρκωτικών. Όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια συνεργού του, πέταξε τη σορό της στα σκουπίδια.



Το στοιχείο που προκαλεί ανατριχίλα είναι ότι ο ίδιος είχε εμφανιστεί στην εκπομπή, μιλώντας με την οικογένεια της Μαρίας και δηλώνοντας πρόθυμος να «βοηθήσει». Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν απλό, τυχαίο γνωστό, δίνοντας αποσπασματικές πληροφορίες και επαναλαμβάνοντας διαρκώς την περιοχή της Μενεμένης, επιχειρώντας να απομακρύνει κάθε υποψία.



Με ήρεμο τόνο και προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, αρνήθηκε ότι είχε στενή σχέση με τη Μαρία, υποστηρίζοντας πως απλώς τη μετέφερε με το μηχανάκι του και ότι την άφησε κοντά σε σταθμό, απ’ όπου –όπως είπε– εκείνη θα πήγαινε για χρήση.



Όταν η επικοινωνία διακόπηκε απότομα, η εκπομπή επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του. Μετά από δημόσια έκκληση της Αγγελικής Νικολούλη, ο ίδιος επανήλθε σε επαφή.

Δεύτερη σορός στο ίδιο κτήριο

Η έρευνα πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτηρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας.

Πρόκειται για τη 43χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Το «Τούνελ» είχε αναδείξει τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, φωτίζοντας το σκοτεινό παρασκήνιο πριν το τελευταίο σημάδι ζωής της.



Για τη Βίκυ, ο 52χρονος ισχυρίστηκε ότι πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου, σκεπασμένη με κουβέρτες.

«Τι να θάψει τώρα η οικογένεια;»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες φίλων και συγγενών των δύο γυναικών. Φίλος της Μαρίας, που τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα, μίλησε για «απόλυτη φρίκη».



«Τι να θάψει τώρα η οικογένεια; Το τίποτα; Την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ», ανέφερε, εκφράζοντας οργή για την καθυστέρηση των ερευνών και τονίζοντας ότι χρειάστηκαν επτά μήνες για να αναλάβει η Δίωξη Ανθρωποκτονιών.



«Έφτασα να αναρωτιέμαι αν έφταιγα εγώ. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα», είπε χαρακτηριστικά.

Φίλη της Μαρίας δήλωσε ότι γνώριζαν πως δεν ζούσε, αλλά «ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε ποτέ». «Το παιδί πεταμένο στα σκουπίδια… είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να ακούσει ένας γονιός», ανέφερε.



Για τη Βίκυ, φίλος της μίλησε συγκινημένος, λέγοντας πως το μόνο που τον απασχολεί πλέον είναι «να γίνει όπως πρέπει η κηδεία της, να αναπαυτεί η ψυχή της».

Το άγνωστο παρασκήνιο με τη σκυλίτσα της Βίκυ

Στην εκπομπή μίλησε και η πρόεδρος του σωματείου «Καταφύγιο Ζώων», αναφερόμενη στην προσπάθεια εντοπισμού της σκυλίτσας της Βίκυς, της Ρόζας.

Όπως ανέφερε, το ζώο δόθηκε χωρίς καμία διαδικασία και χωρίς να υπάρξει ενημέρωση, σημειώνοντας πως «για τη Βίκυ, το σκυλάκι ήταν οικογένεια, όλη της η ζωή».

«Δεν καταλάβαμε τίποτα»

Το «Τούνελ» βρέθηκε και στη γειτονιά του φερόμενου ως δράστη, κοντά σε σχολεία, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό. «Ούτε μυρωδιά, ούτε σημάδι», ανέφερε γειτόνισσα.



Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το σύνολο των καταγγελλόμενων πράξεων και να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο.