Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 16-11-2026 έως 22-11-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Τούμπας, Ανάληψης, Ξηροκρήνης καθώς και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά.

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