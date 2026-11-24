Εξώδικο από Open, Στραβελάκη, Παπακωστοπούλου για το βίντεο του καβγά που διέρρευσε
Οι εξωδίκως δηλούντες τονίζουν ότι η καταγραφή, η αποθήκευση και η διαρροή του βίντεο έγιναν παράνομα και χωρίς καμία συγκατάθεση.
Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 16-11-2026 έως 22-11-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Τούμπας, Ανάληψης, Ξηροκρήνης καθώς και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά.
Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους για παρεμπόριο!