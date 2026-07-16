Θεσσαλονίκη: Έφοδος της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 25χρονου συλληφθέντα

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Η έρευνα διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τους αστυνομικούς να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν περαιτέρω την υπόθεση και τον τρόπο οργάνωσης της επίθεσης.

Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. pic.twitter.com/9P5r7i1XRQ — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

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Εξετάζεται ο ρόλος του 25χρονου

Ο 25χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια παρέδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που έχει ήδη συλληφθεί και το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε το διαμέρισμα ως ορμητήριο πριν από την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Στο μικροσκόπιο ευρήματα και διασυνδέσεις

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε αντικείμενο και ψηφιακό πειστήριο που ενδέχεται να εντοπιστεί στο διαμέρισμα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του 25χρονου αλλά και τις επαφές του με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.