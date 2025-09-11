Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια Αγγελούδη για το 21ο νηπιαγωγείο – Χαμόγελα για 42 μαθητές (ΦΩΤΟ + VIDEO)

Στον αγιασμό για την έναρξη του νέου διδακτικού έτους στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς παρέστη σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Η Περιφερειάρχης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ευχόμενη σε όλους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, όπου βρεθήκαμε για τον καθιερωμένο αγιασμό, είναι ένα από τα σχολεία που κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα προηγούμενα χρόνια, επί θητείας του Απόστολου Τζιτζικώστα, για να προσφέρουν στα παιδιά μας έναν ασφαλή, φωτεινό και σύγχρονο χώρο μάθησης



