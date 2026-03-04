Θεσσαλονίκη: Είχε 68 σκυλιά στο σπίτι του - Άθλιες συνθήκες, με ακαθαρσίες παντού

Συνολικά 68 σκύλους οι οποίοι ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες είχε ένας 55χρονος άντρας σε μονοκατοικία στην οποία μένει σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο έπειτα από καταγγελία, βρήκαν έναν χώρο που ήταν πολύ πρόχειρα περιφραγμένος. Παράλληλα, στην αυλή υπήρχε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων, ενώ και ο χώρος εντός της οικίας ήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται άνετο και υγιεινό περιβάλλον τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο. Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές που ανέρχονται συνολικά σε 68.500 ευρώ.

