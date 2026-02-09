Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ - Τρία ερωτήματα στο επίκεντρο

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου

Να σημειωθεί ότι ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

«Χρειάζεται χρόνος για την ταυτοποίηση των δραστών»

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δίνοντας διευκρινίσεις για την αστυνομική επέμβαση και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η άμεση ταυτοποίηση των δραστών δεν ήταν εφικτή, καθώς επρόκειτο για ομάδα 40-50 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά που επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις. «Όταν υπάρχουν τόσα άτομα που επιτίθενται με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και εισήλθαν εκ νέου στον χώρο του πανεπιστημίου μετά την επίθεση, για αυτό και προχωρήσαμε σε επιχείρηση εντός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου γνωστοποίησε ότι έχουν ληφθεί δείγματα και από τον χώρο του ΑΠΘ, όπου εντοπίστηκαν ακόμη και ατόφιες βόμβες μολότοφ, κοντάρια, καθώς και υπολείμματα από τις μολότοφ που εκτοξεύθηκαν κατά των αστυνομικών. «Χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει με ασφάλεια ταυτοποίηση των δραστών. Ήταν αδύνατον οπτικά να αναγνωριστούν», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ σχετικά με το πάρτι που πραγματοποιούνταν στον χώρο, εξήγησε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν ήδη κοντά, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εκδήλωση εντός του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με την ίδια, οι εμπλεκόμενοι εξήλθαν του χώρου, αναζήτησαν τις αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποίησαν επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού.

Στη συνέχεια, όπως είπε, οι δράστες εισήλθαν εκ νέου στον χώρο του ΑΠΘ, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της ΕΛΑΣ εντός του πανεπιστημίου. «Για την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς και η Πρυτανική Αρχή», κατέληξε.