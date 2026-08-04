Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν το κουτί με τα φιλοδωρήματα – Επτά αυτόφωρες συλλήψεις έγιναν χθες

Στις αυτόφωρες συλλήψεις συνολικά 7 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού. Μεταξύ αυτών και ένας 40χρονος ο οποίος προχθές το απόγευμα, μαζί με συνεργό του μπήκε σε κατάστημα ψιλικών και έκλεψε το κουτί με τα φιλοδωρήματα. Συνελήφθησαν, επίσης, και δύο άτομα που προσπάθησαν να παραβιάσουν ΙΧ αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης.

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