Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κινητό από υπάλληλο μαγαζιού – Το πούλησε σε κατάστημα κινητών

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ένας 32χρονος ημεδαπός και ένας 39χρονος αλλοδαπός (από το Μπαγκλαντές) για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τις μεσημβρινές ώρες της 10-09-2025 εντός καταστήματος με είδη δώρων στο κέντρο της πόλης, ο 32χρονος έκλεψε το κινητό τηλέφωνο ενός υπαλλήλου.

