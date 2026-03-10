Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν παράτυπους μετανάστες σε πατάρι κουρείου- 4 συλλήψεις

Συνελήφθησαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης 4 άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και παροχής καταλύματος. πρόκειται για έναν 18χρονο από Συρία, έναν 26χρονο από Συρία, έναν 23χρονο από τη Ρουμανία και μια 27χρονη από το Λίβανο. Οι παραπάνω έκρυβαν συνολικά 9 παράτυπους μετανάστες (από το Αφγανιστάν) μέσα στο πατάρι ενός κουρείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη τους από την αστυνομία.