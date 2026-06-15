Ελεύθερος με όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 35χρονος Βούλγαρος ο οποίος συνελήφθη γιατί φέρεται πως φωτογράφισε με drone τμήμα στρατοπέδου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά την απολογία του, ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία και επισήμανε ότι πραγματοποιούσε ερασιτεχνικές λήψεις ενώ φωτογράφισε ένα τμήμα του πρώην στρατοπέδου, κατά λάθος και χωρίς να έχει καμία πρόθεση. Ο 35χρονος βρίσκεται χρόνια στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ως μεσίτης, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Θεσσαλονίκη:Ελεύθερος ο Βούλγαρος «κατάσκοπος»- Φωτογράφισε στρατόπεδο «κατά λάθος»

Ρεπορτάζ: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/Y49BhUR88B — Flash.gr (@flashgrofficial) June 15, 2026

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία πολίτη ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή του Ντεπώ. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

Στο αυτοκίνητο του βρέθηκε ένα drone ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του μηχανήματος εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου "Φαρμάκη", που βρίσκεται όρια της Καλαμαριάς.

Κατά την έξοδο του από το δικαστικό μέγαρο, σήμερα το μεσημέρι ο κατηγορούμενος δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση, ούτε και ο δικηγόρος του.