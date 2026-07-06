Θεσσαλονίκη: Ένας «μέσα», 18 «έξω» από τους κατηγορούμενους οπαδούς στη μαφία της Μυκόνου

Το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συνολικά 19 συλληφθέντων, εμπλεκόμενων σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο και κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, περιστατικά οπαδικής βίας και άλλα αδικήματα.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας κατηγορούμενος ενώ άλλοι 18 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες των οπαδών του Άρη που συνελήφθησαν, σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, για την εμπλοκή τους σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστεία, σωματικές βλάβες και φθορές, συνδεδεμένες με τον χώρο του αθλητισμού και την οπαδική βία.

Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα ενώ η ποινική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος 23, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 23χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά.

Οι κατηγορούμενοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και παραπέμφθηκαν σε ειδική ανακρίτρια ώστε να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου απολογήθηκαν 6 άτομα, άλλα 6 το Σάββατο και την Κυριακή 7 άτομα που φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, εκτός από έναν κατηγορούμενο που κρίθηκε προφυλακιστέο, όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ τους επιβλήθηκαν, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα και απαγόρευση προσέγγισης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δίωξη για περισσότερα από 20 αδικήματα

Οι εμπλεκόμενοι διώκονται για περισσότερα από 20 αδικήματα, σε βαθμό κακουργήματος και πλημεμμελήματος. Η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, μεταξύ άλλων, τους απήγγειλε, κατά περίπτωση, τις εξής κατηγορίες: εγκληματική οργάνωση, ληστεία, ηθική αυτουργία στην προηγούμενη πράξη, διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός της εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδου, πλημμεληματικές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, σωματικές βλάβες -απλές και επικίνδυνες- σε βάρος και ανηλίκου, με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και σε βάρος ανήλικου, παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ανάμεσα στους 19 και ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του Κλεομένη

Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Κλεομένη, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή. Ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας, που εξάρθρωσε η αστυνομία, με συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωστός συνδεσμίτης του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει και υπεύθυνος ασφαλείας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Το άτομο αυτό, μαζί με άλλους κατηγορούμενους, φέρεται να είχε περιθάλψει τον 23χρονο δράστη της δολοφονίας, με θύμα τον συνομήλικό του Κλεομένη, οπαδό του ΠΑΟΚ που δέχτηκε μαχαιριές και έπεσε νεκρός τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 30χρονος, μαζί με ακόμη έναν 25χρονο οργανωμένο οπαδό του Άρη, παρέλαβαν τον 23χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι κατάφερε θανατηφόρες μαχαιριές στον άτυχο οπαδό του ΠΑΟΚ, και τον μετέφεραν στον σύνδεσμο «Super 3», το ίδιο βράδυ.

Στη Γερμανία ο «αρχηγός»

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Το ίδιο πρόσωπο στο παρελθόν έχει απασχολήσει για περιστατικά αθλητικής βίας, με αποκορύφωμα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελευταία δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ληστείας με οπαδική χροιά, κατά το οποίο οι δράστες ξυλοκόπησαν έναν οπαδό του ΠΑΟΚ και του άρπαξαν τη μοτοσικλέτα.

Κατά τις αρχές, η δράση της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021 αλλά οι περισσότερες πράξεις καταγράφηκαν μετά το περιστατικό με τον Κλεομένη. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εκτός από τους δύο που ήδη διώκονται για την υπόθαλψη του 23χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, προέκυψε και η εμπλοκή άλλων δύο οπαδών του Άρη που φέρονται να υπέθαλψαν τον δράστη.