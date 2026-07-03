Θεσσαλονίκη: Ένας στη φυλακή, 5 ελεύθεροι από τους κατηγορούμενους οπαδούς

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας κατηγορούμενος και άλλοι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις σημερινές απολογίες, των οπαδών του Άρη που συνελήφθησαν, σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, για την εμπλοκή τους σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστεία, σωματικές βλάβες και φθορές, συνδεδεμένες με τον χώρο του αθλητισμού και την οπαδικη βία. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα ενώ ποινική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος 23, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθ’ ομολογία φονιάς του 23χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά.

Οι κατηγορούμενοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, παραπέμφθηκαν σε ειδική ανακρίτρια ώστε να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται. Σήμερα απολογήθηκαν 6 άτομα που φέρονται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, ένας από τους κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ τους επιβλήθηκαν, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων του Άρη. Οι λοιποί κατηγορούμενοι πρόκειται να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Βαρύ κατηγορητήριο με περισσότερα από 20 αδικήματα

Οι εμπλεκόμενοι διώκονται για περισσότερα από 20 αδικήματα, σε βαθμό κακουργήματος και πλημεμμελήματος. Η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, μεταξύ άλλων, τους απήγγειλε, κατά περίπτωση, τις παρακάτω κατηγορίες: Εγκληματική οργάνωση, ληστεία, ηθική αυτουργία στην προηγούμενη πράξη, διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός της εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδου, πλημμεληματικές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, σωματικές βλάβες- απλές και επικίνδυνες- σε βάρος και ανηλίκου, με αθλητικό υπόβαθρο. Απειλές και σε βάρος ανήλικου. Παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Στο κατηγορητήριο και ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Κλεομένη

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και ο 23χρονος καθ' ομολογίαν φονιάς του Κλεομένη ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος και βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή. Ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας, που εξάρθρωσε η αστυνομία, με συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές γνωστός συνδεσμίτης του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει και υπεύθυνος ασφαλείας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Το άτομο αυτό, μαζί με άλλους κατηγορούμενους, φέρεται να είχε περιθάλψει τον 23χρονο δράστη της δολοφονίας, με θύμα τον συνομήλικο του Κλεομένη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δέχτηκε μαχαιριές και έπεσε νεκρός τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 30χρονος, μαζί με ακόμη έναν 25χρονο οργανωμένο οπαδό του Άρη Θεσσαλονίκης παρέλαβαν τον 23χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι κατάφερέ θανατηφόρες μαχαιριές στον άτυχο οπαδό του ΠΑΟΚ, και τον μετέφεραν στον σύνδεσμο «Super 3», το ίδιο βράδυ.

Ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης βρίσκεται στη Γερμανία

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει για περιστατικά αθλητικής βίας, με αποκορύφωμα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Τα περιστατικά που περιλαμβάνει η δικογραφία

Στην τελευταία δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά περιστατικά.Σε μια περίπτωση ληστείας, με οπαδική χροιά, οι δράστες ξυλοκόπησαν έναν ΠΑΟΚτσή ενώ του πήραν το μηχανάκι.Κατά τις αρχές, η δράση της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2021 αλλά οι περισσότερες πράξεις καταγράφηκαν μετα το περιστατικό με τον Κλεομένη. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εκτός από τους δυο που ήδη διώκονται για την υπόθαλψη του 23χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου, προέκυψε και η εμπλοκή άλλων δύο οπαδών του Άρη που φέρονται ότι υπέθαλψαν τον δράστη.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και βιαιοπραγία εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης. Αυτό το αδίκημα αφορά ένας από τους παραπάνω κατηγορούμενους ο οποίος χαστούκιζε μικρά παιδιά γιατί δεν φώναζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας. Ακόμη στη δικογραφία αναγράφονται τα εξής: Είσοδος και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση κατά διάρκεια αγώνα, από δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά των προσώπων.Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι: οι δράστες έβαλαν φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας που παλιότερα στεγαζόταν σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Έκαναν διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδων και συγκεκριμένα στο κλειστό <<Παλέ ντε σπορ>> και στο <<Κλεάνθης Βικελλίδης>>.