Θεσσαλονίκη: Ένοχοι δύο πρώην αντιδήμαρχοι για φονική επίθεση αδέσποτων σκύλων

Σε καταδίκη δύο πρώην αντιδημάρχων κατέληξε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 65χρονου και τον τραυματισμό 82χρονου, έπειτα από επιθέσεις αγέλης αδέσποτων σκύλων που σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2020 στο Ελαιόρεμα Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι, τότε αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη, αρμόδιοι για τη διαχείριση των αδέσποτων, κρίθηκαν ένοχοι από αμέλεια και διά παραλείψεως. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών στον καθένα, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου 2020, με διαφορά λίγων ωρών. Αρχικά δέχθηκε επίθεση ο 65χρονος, ο οποίος υπέκυψε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, ενώ ακολούθησε η επίθεση στον 82χρονο, που τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ακόμη μία επίθεση στην ίδια περιοχή, με θύμα νεαρή γυναίκα, περιστατικό που είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Άγριες επιθέσεις σκύλων

Κατά την ακροαματική διαδικασία, μέλη της οικογένειας του 65χρονου κατέθεσαν ότι πήγαινε νωρίς το πρωί για τρέξιμο πριν από τη δουλειά του. Μία από τις κόρες του ανέφερε πως μέσω του smartwatch που φορούσε εντοπίστηκε η διαδρομή του, ενώ τα ρούχα και τα παπούτσια του βρέθηκαν στο σημείο.

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του δεύτερου θύματος. Ο τότε 82χρονος περιέγραψε ότι ενώ περπατούσε άκουσε γάβγισμα και πριν προλάβει να αντιδράσει δέχθηκε επίθεση. «Με άρπαξε ένα σκυλί από το πόδι, σκίστηκε η φόρμα και έπεσα ανάσκελα. Μετά είδα την αγέλη που ήταν κρυμμένη στα χόρτα. Δεν υπάρχει σημείο στο σώμα μου που να μην τραυματίστηκε», είπε, προσθέτοντας ότι νοσηλεύτηκε συνολικά 22 ημέρες.

Στις απολογίες τους, οι δύο πρώην αντιδήμαρχοι αρνήθηκαν τις ποινικές ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την αρμοδιότητα για την περιοχή των επιθέσεων. Ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε πως δεν γνώριζε την ύπαρξη της αγέλης, ενώ ο αντιδήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη υποστήριξε ότι τα περιστατικά έγιναν εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι τα σκυλιά ήταν ιδιαίτερα άγρια και επικίνδυνα.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε αδιανόητο να κατασπαράσσεται άνθρωπος από σκυλιά μέσα στην πόλη, τονίζοντας ότι οι θέσεις ευθύνης δεν συνεπάγονται μόνο τιμές αλλά και υποχρεώσεις. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο αθώωσε τα μέλη της αρμόδιας δημοτικής επιτροπής για τη διαχείριση των αδέσποτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τόσο η οικογένεια του 65χρονου όσο και ο 82χρονος έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, όπου σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκαν.