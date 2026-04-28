Θεσσαλονίκη: Ένοχος 35χρονος stalker που έγινε «σκιά» 26χρονης - Της έστελνε καταιγιστικά μηνύματα

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σ' έναν 35χρονο ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επιμονή παρακολούθηση (stalking) μιας 26χρονης, στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο ανέστειλε επί τριετία την εκτέλεση της ποινής, υπό τον όρο της μη επικοινωνίας και προσέγγισης της παθούσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, τα περιστατικά καταγράφηκαν το 2021, στη Θεσσαλονίκη. Στην καταγγελία της, η 26χρονη περιέγραψε στιγμές τρόμου που έζησε λόγω της συμπεριφοράς του 35χρονου, ενώ προσκόμισε πλήθος μηνυμάτων που δεχόταν από τον κατηγορούμενο ο οποίος προσπαθούσε να την προσεγγίσει.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε ότι επικοινωνούσε, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, με την καταγγέλλουσα, αμφισβητώντας ένα μέρος από τα λεγόμενα της, ενώ δήλωσε διατεθειμένος να «πληρώσει» για τις πράξεις που του καταλογίστηκαν.