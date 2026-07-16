Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κέλυφος νάρκης στον βυθό του λιμανιού

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Ένα κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε το πρωί για τον εντοπισμό πολεμικού υλικού σε βάθος περίπου 31 μέτρων.

Το κέλυφος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού, στο πλαίσιο των εργασιών για την επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Μετά τον εντοπισμό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναγνώριση και τη διαχείριση του πολεμικού υλικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση του κελύφους ή τις επόμενες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο σημείο.