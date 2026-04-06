Επεισόδιο μεταξύ κοριτσιών στον Εύοσμο - Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/3) στην πλατεία Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνίστρια μία 15χρονη, η οποία συνελήφθη για επίθεση σε βάρος τριών κοριτσιών ηλικίας 13 και 14 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις έφηβες υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Τα κορίτσια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένα εξ αυτών κρίθηκε σκόπιμο να παραμείνει για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Σε βάρος της 15χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, ωστόσο, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να ρίξουν «φως» στα ακριβή αίτια του περιστατικού.