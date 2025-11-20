Θεσσαλονίκη: Έπεσε από κερκίδα 3χρονο αγοράκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη όταν ένα παιδάκι τριών χρονών έπεσε από τις κερκίδες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το περιστατικό συνέβη χθες στις 20:00 το βράδυ, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.