Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 13χρονο γιατί τους ενοχλούσε το τύμπανο κατά τη διάρκεια αγώνα

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Δυο άνδρες 52 και 56 ετών συνελήφθησαν, καθώς επιτέθηκαν σε ανήλικο παιδί 13 ετών, χτυπώντας το επειδή ενοχλούνταν από τον ήχο ενός τυμπάνου. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης σε αγώνα βόλεϋ.

Το ανήλικο παιδί παρακολουθούσε τον αγώνα και έδινε ρυθμό χτυπώντας ένα τύμπανο, πράξη που ενόχλησε τους δυο δράστες 52 και 56 ετών αντίστοιχα. Οι δυο άνδρες επιτέθηκαν στο ανήλικο παιδί χρησιμοποιώντας σωματική βία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, απογευματινές ώρες την Κυριακή (21/12) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.