Θεσσαλονίκη: Έρχεται η «Δροσιά» στην Άνω Πόλη – Παραδίδεται το νέο πάρκο τσέπης

Παραδίδεται σήμερα ένα νέο πάρκο τσέπης του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Άνω Πόλης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πάρκο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Ησιόδου και το οποίο θα φέρει το όνομα «Δροσιά». Σύμφωνα με το δήμο Θεσσαλονίκης, το πάρκο έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη πρασίνου σε μια περιοχή που στερείται ελεύθερων χώρων.



