Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 29ο Φεστιβάλ Παιδείας – Με ρομποτική και μουσικά δρώμενα
Ο μεγάλος κύκλος του φεστιβάλ αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς του δήμου.
Με το μήνυμα της Συμπερίληψης να αποτελεί τον κεντρικό θεματικό του πυρήνα, το 29ο Φεστιβάλ Παιδείας και Νεολαίας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου ανοίγει “πανιά” για ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι στον ανεξάντλητο κόσμο της μαθητικής δημιουργίας. Ο μεγάλος κύκλος του φεστιβάλ - που αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς του δήμου - ανοίγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 9.30πμ στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (οδός Παρατσίκογλου 1, Ελευθέριο Κορδελιό), με την επίσημη Τελετή Έναρξης.
